Apre oggi Mostra dei vini di Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 28 MAR - Oltre 170 etichette di 38 cantine di tutto l'Alto Adige sono le protagoniste della Mostra dei vini di Bolzano, in programma da oggi a domenica le sale di Castel Mareccio ospitano degustazioni, seminari, laboratori del gusto e cuochi famosi. Nei quattro giorni di manifestazione il vino conquisterà l'intera città con un "fuori mostra" d'eccezione.

I produttori presenteranno in prima persona i loro vini migliori e nel corso dell'evento susseguiranno quattro laboratori del gusto e cinque seminari, organizzati in collaborazione con l'Accademia italiana della cucina e il Consorzio tutela del Santa Maddalena. Da citare la degustazione orizzontale Gewürztraminer con Othmar Kiem, esperto di vini e giornalista della rivista Falstaff e quella del Santa Maddalena con il giornalista Slow Wine Fabio Giavedoni e il brand ambassador Leo Larcher. In agenda anche la degustazione guidata con abbinamento vini, carni e salumi sudtirolesi e all'abbinamento di vini con i dolci sudtirolesi.