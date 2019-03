Valdastico: Fugatti, innesto su A22 a Rovereto sud

(ANSA) - TRENTO, 27 MAR - Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha presentato oggi al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti una nuova ipotesi progettuale relativa all'autostrada Valdastico nord.

La nuova ipotesi di tracciato anticipata da Fugatti mantiene il primo lotto che si sviluppa nella regione Veneto, già condiviso dalle amministrazioni, e per la parte trentina ipotizza l'innesto sulla A22 all'altezza di Rovereto sud.

Anche alla luce della recente sentenza del Consiglio di Stato - sottolinea una nota del Mit - qualunque ulteriore valutazione del ministero non può prescindere da una ipotesi di tracciato complessiva. L'impegno delle Regioni è stato quindi quello di formalizzare l'ipotesi complessiva del tracciato sia per il lato veneto che per quello trentino, entro il prossimo 10 aprile, in modo che il ministero possa procedere con le sue valutazioni sia sul merito della nuova ipotesi sia in relazione all'adempimento degli impegni contrattuali dell'attuale concessionario.