Mediocredito Trento, utile netto di 3,2 milioni nel 2018

(ANSA) - TRENTO, 27 MAR - Il cda di Mediocredito ha approvato il bilancio 2018: in crescita il margine di interesse (+1,5%) e l'utile al lordo delle imposte, che supera i 4,6 milioni di euro (+14,%), mentre quello netto è stabile sui 3,2 milioni di euro.

In continuo e sensibile miglioramento sono gli indici di copertura del credito deteriorato ed i coefficienti patrimoniali, con un Tier 1 di 18,56%. Il rapporto 'cost to income' si è mantenuto su livelli di eccellenza posizionandosi al 49,5%. Nella proposta di distribuzione dell'utile agli azionisti, sono previsti dividendi per 1,575 milioni di euro. I volumi dei finanziamenti concessi, sostanzialmente stabili rispetto al 2017, hanno raggiunto i 261 milioni di euro, mentre le erogazioni hanno sfiorato i 225 milioni di euro, con una leggera flessione rispetto allo scorso esercizio (-5,8%). Per area geografica, il Trentino Alto Adige e il Veneto rimangono le regioni di maggior interesse della banca con un flusso di nuovo credito pari a circa il 55% sul totale erogato nell'anno.