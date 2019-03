'Cinema Giovani', a Trento cortometraggi sul bullismo

(ANSA) - TRENTO, 27 MAR - "Se le spine sono il bullismo raccontiamo la rosa - buone pratiche e riflessioni per un mondo migliore": questo il tema della 13/a edizione di 'Cinema Giovani', evento organizzato dall'associazione culturale MontagnAmbientEnergia (Mae) che si terrà nel foyer del Centro S. Chiara di Trento dal 4 al 6 aprile. L'iniziativa si propone come momento di incontro di giovani tra i 14 e i 30 anni per la presentazione e promozione di cortometraggi da loro realizzati.

I cortometraggi verranno valutati da una giuria di esperti, presieduta dall'attore e regista Maurizio Nichetti, e composta da Stefano Angiolini (Firenze Festival), Marco Bernardi (regista) e Carlo Ancona (giudice).

All'interno della manifestazione sono previsti degli incontri con il doppiatore Renato Cortesi e con Alessandro Caffini, viaggiatore e blogger. A concludere l'evento sarà una nuova edizione di "Paesaggi Sonori", che prevede la creazione di musica sperimentale in un percorso completamente al buio con una guida non vedente.