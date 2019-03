Provincia entra in ippodromo Merano

(ANSA) - BOLZANO, 26 MAR - Valorizzare e riqualificare l'ippodromo di Merano: questo è l'obiettivo di un progetto di massima approvato dalla giunta provinciale di Bolzano. Come ha spiegato il governatore Arno Kompatscher si punta all'entrata della Provincia con una quota del 60%. Con un accordo di permuta - ha ipotizzato - all'attuale proprietario dell'ippodromo, il Comune di Merano, potrebbe passare l'edificio dell'ex ospedale Boehler. Secondo Kompatscher, Merano in questo modo potrebbe diventare "centro di riferimento per l'ippica, per i cavalli e soprattutto per gli avelignesi".