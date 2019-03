Imprese: in Trentino 4.834 sono guidate da giovani under 35

(ANSA) - TRENTO, 26 MAR - Sono 4.834 le imprese guidate da giovani con meno di 35 anni di età registrate in provincia di Trento al 31 dicembre 2018 e il saldo tra le aperture e le chiusure, rilevato nel corso dell'anno passato, è positivo per 543 unità. Nel complesso - riferisce l'Ufficio studi e ricerche della Camera di commercio di Trento - il peso dell'imprenditoria giovanile sul totale delle aziende che compongono il tessuto economico provinciale è ancora piuttosto contenuto (9,5%), ma se si guarda alle iscrizioni di nuove attività, la performance dei giovani imprenditori appare più rilevante in quanto decisiva per assicurare il ricambio della base produttiva locale.

Nel 2018, infatti, le imprese guidate da giovani hanno rappresentato il 32,7% delle iscrizioni complessive di nuove imprese. Nel 2018 i giovani imprenditori hanno scelto di avviare una nuova attività soprattutto nei settori dell'agricoltura e delle attività connesse (154 nuove iscrizioni), delle costruzioni (115) e del commercio (111).