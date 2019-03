Messner, giovani vadano oltre i limiti

(ANSA) - BOLZANO, 25 MAR - "L'alpinismo vive da 250 anni grazie ad una sola premessa: possibile o impossibile. E tutto quello che per la generazione precedente era considerato impossibile, non lo è per quella successiva. I giovani quindi devono andare oltre il limite". Reinhold Messner traccia le prospettive dell'alpinismo di oggi. "I giovani devono reinventarsi l'alpinismo, ma anche il mondo, altrimenti questo crolla".

Per il Re degli Ottomila non ci sono più cime inviolate da salire ed i grandi spazi incontaminati si sono ristretti, ma esistono tecniche e materiali che consentono alle nuove generazioni di alpinisti di spostare il limite dell'impossibile un po' più in là. Come aveva fatto Messner, erede della tradizione classica, portando lo stile alpino nelle sua scalate sulle grandi montagne dell'Himalaya e del Karakorum. Oggi, spostare quel limite è un compito che spetta agli epigoni di quelle imprese leggendarie. "Penso ad esempio ad Alex Honnold, che ha fatto la salita da solo su El Capitan", prosegue Messner.