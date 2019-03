Cassa rurale Trento, al via incontri sul territorio

(ANSA) - TRENTO, 25 MAR - Al via oggi a Mattarello gli incontri sul territorio della Cassa rurale di Trento riservati ai soci, ai clienti e alle associazioni, che si concluderanno il 18 aprile.

Un calendario di nove appuntamenti nei sobborghi della città che, da molti anni - sottolinea una nota - rappresenta un'anteprima all'assemblea generale in programma nel mese di maggio.

"Riteniamo molto importanti questi momenti perché offrono la possibilità di un confronto tra vertici e base sociale in un contesto più familiare, più locale e quindi maggiormente favorevole per esprimere osservazioni, richieste, suggerimenti per migliorare il nostro servizio quotidiano all'interno di quella determinata area operativa", sottolinea il presidente Giorgio Fracalossi.