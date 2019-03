Baur, airbnb a Bolzano in aumento

(ANSA) - BOLZANO, 25 MAR - "Quello degli affitti a scopi turistici nel centro di Bolzano sta diventando un fenomeno che induce a riflettere". Lo ha detto il vicesindaco di Bolzano Christoph Baur nella consueta conferenza stampa del lunedì. "Ci sono intere case che vengono affittate tramite siti come Airbnb o BookingBolzano.com. Il problema è che se le case vengono date in affitto a turisti, mancano alloggi per i residenti", ha detto il vicesindaco.

"Come Comune non abbiamo strumenti ne per favorire ne per dissuadere i proprietari degli immobili, ma ora aspettiamo i risultati di uno studio in merito e se il fenomeno è così radicato come pensiamo, si potrebbe intervenire presso la Provincia per chiedere una modifica della legge. Attualmente un proprietario può affittare fino a otto stanze o fino a cinque appartamenti. Se si tratta di un agriturismo, il discorso funziona. Se però siamo in città, è diverso. Per questo si dovrebbe ricorrere ad una modifica di legge per calmierare il fenomeno nei centri storici", ha detto Baur.