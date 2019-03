Elisoccorso: formazione per operatori sanitari a Campiglio

(ANSA) - TRENTO, 23 MAR - Dal 25 al 30 marzo, Madonna di Campiglio ospiterà la fase invernale dei corsi destinati ai medici e agli infermieri degli equipaggi delle basi di elisoccorso Hems, Helicopter emergency medical service, di tutta Italia. Il Corso Hems ha come finalità quella di portare a conoscenza degli operatori sanitari le problematiche connesse al soccorso in ambiente impervio, siano esse da riferire all'aspetto tecnico e alpinistico, che all'applicazione delle specifiche procedure sanitarie direttamente sul luogo dell'emergenza.

Nello specifico verranno analizzati i sistemi di intervento in uno scenario invernale di alta quota con approccio all'ambiente innevato e soccorso a travolti in valanga.

L'aspetto teorico del corso cercherà inoltre di rendere quanto più applicabili sul territorio l'utilizzo di metodiche diagnostiche sino ad ora tipicamente confinate in ambiente ospedaliero.