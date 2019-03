Basket: Dolomiti Energia sfida Banco di Sardegna a Sassari

(ANSA) - TRENTO, 23 MAR - Dolomiti Energia Trentino sfiderà Sassari domani al PalaSerradimigni. I bianconeri sono arrivati oggi intorno all'ora di pranzo in Sardegna, dove domani, nel 23/o turno di campionato, affronteranno il Banco di Sardegna padrone di casa in un altro match chiave per il ranking playoff.

La quinta vittoria consecutiva, arrivata la scorsa settimana contro Trieste, ha riportato Trento in piena zona playoff: a otto partite dal termine della regular season, i trentini hanno ripreso il proprio destino nelle loro mani nella rincorsa alla quinta partecipazione consecutiva alla postseason in altrettante stagioni di Serie A.

Dopo l'avvio condizionato da 5 sconfitte consecutive in campionato, capitan Forray e compagni, nei successivi 15 turni, hanno conquistato 12 vittorie: solo Milano ha fatto meglio con 13 referti rosa.