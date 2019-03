Ctcu, acqua minerale è lusso inutile

(ANSA) - BOLZANO, 22 MAR - L'acqua è un bene che consente all'uomo di sopravvivere e allo stesso tempo è una risorsa limitata del Pianeta. In occasione della Giornata mondiale dell'acqua il Centro Tutela Consumatori Utenti fornisce alcune informazioni in merito all'importanza dell'acqua che esce dai rubinetti di casa, raccomandandone il consumo.

"L'acqua del rubinetto è una vera e propria risorsa a "km zero", che è disponibile in ogni casa e in qualsiasi momento a costi contenuti e completamente priva di ogni tipo di imballaggio" - commenta Walther Andreaus, direttore del Centro Tutela Consumatori Utenti. "Rispetto all'acqua del rubinetto, l'acqua minerale in bottiglia costa migliaia di volte in più, avendo oltretutto un impatto ambientale maggiore dato dalla produzione dei materiali da imballaggio, dal trasporto e dallo smaltimento dei rifiuti. Per le famiglie altoatesine che hanno a disposizione acqua potabile di buona qualità, acquistare acqua minerale è davvero un lusso inutile."