Al via demolizione Hotel Alpi a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 22 MAR - A Bolzano, nell'ambito della realizzazione del Waltherpark, entro l'estate, spariranno l'ex stazione delle autocorriere e l'ex Hotel Alpi.

Attualmente viene allestito il cantiere, mentre i lavori di demolizione - è stato spiegato dai tecnici in una conferenza stampa in municipio - inizieranno a maggio.

Durante le ferie scolastiche saranno invece effettuati i lavori con maggiore disagi per la viabilità, ovvero i lavori preliminari per la realizzazione del tunnel in via Alto Adige.

In piazza Verdi saranno, infatti, spostate le acque nere, mentre in piazza Walther saranno realizzate la prima parte del tunnel e la nuova uscita dal garage pubblico davanti al duomo. Per questo motivo l'attuale fermata della corriere sarà spostata di 50 metri verso le Poste. Come è stato precisato, non è previsto nessun blocco della viabilità e saranno garantiti anche i percorsi pedonali, ovviamente un cantiere di queste dimensioni creerà rallentamenti.