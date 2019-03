Trento, al via mostra mercato 'Sapori di primavera'

(ANSA) - TRENTO, 21 MAR - Inaugurata oggi in piazza Fiera a Trento "Sapori di primavera", la mostra mercato di prodotti enogastronomici tipici d'Italia, giunta alla 15/a edizione, che resterà aperta fino a domenica 24 marzo, tutti i giorni, dalle ore 9 alle 21.

All'iniziativa, organizzata da Keeptop Fiere in collaborazione con Confesercenti del Trentino, hanno aderito 22 aziende da numerose regioni. Fra i prodotti tipici la bottarga o il pane carasau dalla Sardegna, il Parmigiano reggiano biologico stagionato per due anni sulle montagne di Bardi, tra le province di Parma, Piacenza e la costa ligure, le olive e i taralli della Puglia, i salumi dell'Umbria ma anche il cioccolato certificato vegan e senza glutine, il pesto e la farinata dalla Liguria, i cannoli e gli arancini dalla Sicilia, ma anche erbe aromatiche e confetture dal Piemonte.