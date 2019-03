Incidenti lavoro: travolto dal suo tir in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 21 MAR - Un camionista di Ferrara è morto stamani in Trentino, a Vezzano, travolto dal proprio mezzo, mentre stava lavorando ad attaccare il rimorchio. L'incidente è avvenuto poco prima delle 9 in un parcheggio vicino a un bar, quando l'uomo, 47 anni, ha cercato di fermare la motrice che ha iniziato a muoversi senza controllo. Ha tentato di salire a bordo, ma il camion l'ha travolto e sbalzato giù dalla strada.

Sul posto, sono accorsi i sanitari con ambulanza e elicottero, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. (ANSA).