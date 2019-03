Giornata acqua: a Trento totem informativi

(ANSA) - TRENTO, 21 MAR - L'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia (Aprie) e l'assessorato all'urbanistica, ambiente e cooperazione della Provincia autonoma di Trento celebrano la Giornata mondiale dell'acqua (World Water Day) di domani 22 marzo, dedicata alla promozione di attività finalizzate alla tutela delle risorse idriche.

Per l'occasione è stata creata l'infografica "Acqua Perdite", che grazie ad immagini ed elementi semplici ed intuitivi, permette di comprendere il recupero dell'acqua per i cittadini.

"Acqua per te" perché il tema del risparmio idrico e quello correlato delle perdite degli acquedotti, alla luce dei cambiamenti climatici in atto, sottolinea la Provincia.

A partire da domani, "Acqua Perdite" sarà esposto per 15 giorni su totem presenti in piazza Fiera, in piazza Duomo e in piazza Cesare Battisti a Trento.