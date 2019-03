Esperto, bosco altoatesino in salute

(ANSA) - BOLZANO, 21 MAR - "Il bosco in Alto Adige è in salute, perché viene ancora curato". Lo dice al Dolomiten Christoph Hintner, presidente dell'associazione Südtiroler Forstverein. Fortunatamente - aggiunge - tempeste, come quella dello scorso ottobre - "sono un'eccezione e si verificano solo a distanza di alcuni decenni". Il cambiamento climatico e l'abbandono degli alpeggi sta comportando un innalzamento del limite del bosco in montagna, spiega Hintner.

In occasione della giornata internazionale del bosco, che si celebra oggi, il giornale pubblica alcuni dati: l'Alto Adige dispone di 372.174 ettari di bosco, composto al 61% da abeti, 19% larici, 10% pini. Sono 21 mila i proprietari di boschi e 135 le segherie. Nei boschi altoatesini vivono 14.700 specie animali, 1.113 specie vegetali e 2.000 tipi di funghi.