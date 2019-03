Comune: dal 25 marzo a Trento c'è 'San Marco: bene comune'

(ANSA) - TRENTO, 21 MAR - Lunedì 25 marzo entrano nel vivo le iniziative di animazione del giardino storico di San Marco, previste dal patto di collaborazione "San Marco: bene comune", firmato lo scorso dicembre e finalizzato a rendere l'area verde, patrimonio di tutta la città di Trento, un luogo vitale, sicuro e allegro.

Il patto di collaborazione è stato sottoscritto dall'associazione scuola dell'infanzia Tambosi, dallo studio d'arte Andromeda, dalla libreria Due Punti, dall'associazione culturale Lingua attiva, dal ristorante Terramia e dal Comune di Trento. La collaborazione prevede una serie di attività volte a curare il verde, promuovere attività di animazione ludica, culturale, artistica, ricreativa e musicale per rendere il giardino storico un posto piacevole, fruibile e animato da bambini e famiglie in sicurezza. Il patto è anche un'opportunità per presidiare l'area e segnalare eventuali problematiche all'amministrazione comunale.