Vienna, attore altoatesino trovato morto

(ANSA) - BOLZANO, 20 MAR - L'attore altoatesino scomparso da domenica pomeriggio a Vienna, Matthias Messner, è stato ritrovato morto nei pressi della sua abitazione a Perchtoldsdorf, a sud della capitale. Sul suo corpo non sarebbero stati riscontrati segni di violenza, fa sapere l'agenzia Apa.

Il cadavere del 42enne è stato ritrovato nel corso di ricerche in un terreno privato. L'altoatesino domenica pomeriggio aveva detto ai suoi coinquilini che avrebbe fatto una passeggiata, senza però fare ritorno. La polizia lo aveva cercato lunedì e martedì anche con un elicottero, ma dell'uomo non c'era traccia. Oggi la scoperta del suo cadavere da parte di un gruppo di amici che si erano organizzati per cercarlo.