Scuola: studenti superiori Trentino in visita al Cern

(ANSA) - TRENTO, 20 MAR - Sono un centinaio quest'anno gli studenti delle scuole superiori che dopodomani, il 22 marzo, potranno fare esperienza diretta di come funzionano le ricerche dei fisici del Cern nell'Università di Trento, grazie all'iniziativa Masterclass, coordinata in Italia dall'Istituto nazionale di fisica nucleare (Infn) e realizzata in collaborazione con l'ateneo trentino e l'Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa (Iprase).

I ragazzi verranno accompagnati in un viaggio alla scoperta delle proprietà delle particelle ed esploreranno i segreti di Lhc (Large Hadron Collider) del Cern, dove nel luglio 2012 è stato scoperto l'ormai celebre bosone di Higgs. La giornata si suddivide in lezioni e seminari sugli argomenti fondamentali della fisica delle particelle ed in esercitazioni al computer su uno degli esperimenti dell'acceleratore di particelle Lhc, dove 100 metri sotto terra, nel tunnel di 27 km sotto Ginevra, le particelle si scontrano quasi alla velocità della luce.