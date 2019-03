Sci: assoluti, Paris miglior crono in prova discesa

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - Dominik Paris non sembra ancora pago dei successi raccolti durante la stagione e si è presentato in gran spolvero in prova a Cortina, sulla nuova 'Vertigine', la pista che ospiterà le gare veloci maschili alle Finali di Coppa del mondo 2020 e ai Mondo del 2021. Con il tempo di 1'27"24, il carabiniere della Val d'Ultimo ha preceduto di 27 centesimi Mattia Casse. Terzo posto per Christof Innerhofer, staccato di 1"02 dal compagno di squadra e sicuramente in fase di studio del nuovissimo tracciato. La gara è in programma domani.