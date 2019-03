Pallavolo: Trentino Volley batte Istanbul 3-0

(ANSA) - TRENTO, 20 MAR - "Abbiamo disputato una gara convincente sotto tutti i punti di vista, ma l'esperienza recente anche solo in questa manifestazione ci insegna che la sfida può essere ancora aperta e soprattutto che in Turchia fra sette giorni si potrebbe giocare una partita molto differente".

Così al termine della gara di ieri sera contro il Galatasaray Istanbul di ieri sera, vinta 3-0, l'allenatore della Trentino Itas Angelo Lorenzetti.

"Il Galatasaray visto in campo - ha aggiunto - è stato spesso in difficoltà, anche perché ha dovuto fare i conti con la stanchezza. Alla mia squadra faccio i complimenti per come abbiamo interpretato la gara, sono felice ma non abbiamo ancora fatto nulla". (ANSA).