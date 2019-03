Festival Oriente Occidente a 'Matera 2019'

(ANSA) - TRENTO, 20 MAR - Oriente Occidente Festival parteciperà a 'Matera 2019', con il British Council nell'ambito del "Movimento Libero", con un progetto sull'accessibilità dell'arte. Lo prevede un accordo firmato fra la Fondazione Matera e l'istituzione culturale britannica per riflettere sulla diversità come opportunità e non come limite. L'organizzazione del progetto è stata affidata al festival di danza contemporanea di Rovereto. In programma, da marzo a ottobre, open talk, laboratori e spettacoli.

La prima fase del progetto, il 27 e 28 marzo, si concentrerà sull'accessibilità fisica dei luoghi performativi. La seconda tappa consisterà in un laboratorio di danza: un percorso di 5 giorni - dal 23 al 27 luglio - che si concluderà con una performance, un momento di condivisione del lavoro fatto con la comunità. Il laboratorio sarà condotto da StopGap Dance Company, con un cast di artisti anche con disabilità. Il 19 ottobre StopGap Dance Company ritornerà a Matera per presentare uno spettacolo in prima nazionale.