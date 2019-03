'#trentinowinefest' al via il 28 marzo

(ANSA) - TRENTO, 19 MAR - Presentate le manifestazioni enologiche 2019 della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino, identificate con l'hashtag #trentinowinefest.

Gli eventi sono accomunati dalla volontà di promuovere le eccellenze del territorio, fare cultura di prodotto e stimolare il turismo enogastronomico. Protagonisti i vini testimonial - Nosiola e Vino Santo, Müller Thurgau, Teroldego Rotaliano, Marzemino - ma anche lo spumante metodo classico Trentodoc e la grappa artigianale trentina, affiancati da prelibatezze gastronomiche, come formaggi, salumi, trote e salmerini, frutta, ortaggi, olio extravergine di oliva. Il tutto in scenari tra Trento e Valsugana, valle dell'Adige, lago di Garda-Dolomiti di Brenta, val di Cembra, per un totale di 150 giornate evento che prendono il via in primavera e proseguiranno fino a dicembre.

Ad aprire la stagione sarà la decima edizione di 'DiVinNosiola, quando il vino si fa santo', in programma dal 28 marzo al 21 aprile principalmente tra Trento e la valle dei Laghi.