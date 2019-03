Torna la Mostra dei vini di Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 19 MAR - Oltre 170 etichette di 38 cantine di tutto l'Alto Adige sono le protagoniste della Mostra dei vini di Bolzano, in programma dal 28 al 31 marzo le sale di Castel Mareccio ospitano degustazioni, seminari, laboratori del gusto e cuochi famosi. Nei quattro giorni di manifestazione il vino conquisterà l'intera città con un "fuori mostra" d'eccezione.

I produttori presenteranno in prima persona i loro vini migliori e nel corso dell'evento susseguiranno quattro laboratori del gusto e cinque seminari, organizzati in collaborazione con l'Accademia italiana della cucina e il Consorzio tutela del Santa Maddalena. Da citare la degustazione orizzontale Gewürztraminer con Othmar Kiem, esperto di vini e giornalista della rivista Falstaff e quella del Santa Maddalena con il giornalista Slow Wine Fabio Giavedoni e il brand ambassador Leo Larcher. In agenda anche la degustazione guidata con abbinamento vini, carni e salumi sudtirolesi e all'abbinamento di vini con i dolci sudtirolesi.