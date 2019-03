Messner, non mi candiderò alle Europee

(ANSA) - BOLZANO, 19 MAR - "Non mi candiderò alle Europee. Ho chiuso questo capitolo per sempre". Lo dice Reinhold Messner all'ANSA in risposta alla proposta di Maurizio Chiocchetti di presentarlo per il Pd. "Ancora oggi - dice Chiocchetti al quotidiano L'Adige - sarebbe un buon rappresentante per le sue posizioni su ambiente, immigrazione e solidarietà".

"Ho programmato la mia vita - commenta il Re degli Ottomila - oltre la mia morte e ruoli elettivi non ne fanno parte. Avanti i giovani, è giusto che loro si diano da fare per l'Europa.

L'unico ruolo politico che mi posso immaginare sarebbe quello di senatore a vita, ma c'è tempo". Messner nel 1999 fu eletto per i Verdi in Parlamento Europeo.