Giornate Fai, a Trento visite ai palazzi di Adalberto Libera

(ANSA) - TRENTO, 19 MAR - Per l'edizione 2019 delle Giornate di Primavera, in programma sabato 23 e domenica 24 marzo, il Fondo ambiente italiano (Fai) propone un percorso di visite che racconteranno la parabola umana e artistica dell'architetto trentino Adalberto Libera (1903-1963), genio del razionalismo.

Per la città di Trento Adalberto Libera progettò due edifici che saranno aperti a tutti e visitabili grazie alle visite guidate: nel rione di San Martino le Scuole "Raffaello Sanzio" (1934) e in piazza Dante il Palazzo della Regione (1965). Il Fai ricorderà anche il pittore Gino Pancheri, autore di un grande ciclo murale all'interno delle scuole Sanzio (1935) dedicato alla vita scolastica. A Pancheri si deve anche la decorazione di due pareti nel Palazzo Inail di via Gazzoletti con scene che raffigurano il lavoro nelle officine e nei campi.

Tutti i beni aperti (Scuole Sanzio, Palazzo della Regione e Palazzo Inail) potranno essere visitati sabato 23 marzo dalle ore 14 alle 18, domenica 24 marzo dalle ore 10 alle 18.