Demografia: a Trento sempre più anziani, immigrati in calo

(ANSA) - TRENTO, 19 MAR - Al 31 dicembre 2018 la popolazione a Trento è di 118.288 residenti con +291 (+0,2%) persone rispetto all'anno 2017. L'età media è di 44,6 anni, in costante crescita nel decennio (nel 2009 era di 42,8 anni; nel 2017 44,4 anni). La percentuale di residenti over 65 anni è del 22,9%. Le persone con 80 anni e più sono il 7,2%.

Il saldo naturale (nati - morti) è negativo ed è pari a -149.

Da decenni con valori più o meno elevati di saldo naturale positivo, dal 2013 l'andamento cambia registrando un valore negativo. In calo il tasso migratorio che passa da 9,1 nel 2017 a 7,0 nel 2018. Nel 2018 rallenta l'immigrazione dall'estero e diminuisce leggermente l'emigrazione verso l'estero. La gran parte delle uscite verso l'estero riguarda cittadini italiani (81,5%) con un'età media di 29,5 anni. Le famiglie miste (con almeno un componente straniero) sono 1.883 (+4,8% rispetto al 2017).

Questi alcuni dei dati contenuti nell'indagine annuale condotta dal Servizio statistica del Comune di Trento per il 2018.