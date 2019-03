Alto Adige, linee guida su segnaletica

(ANSA) - BOLZANO, 19 MAR - La Giunta provinciale di Bolzano ha definito le linee guida per garantire una segnaletica uniforme su tutti i sentieri di montagna dell'Alto Adige. I cartelli, prevede il provvedimento, dovranno essere realizzati in legno locale e non in plastica o metallo.

Per le scritte, ha precisato il governatore, Arno Kompatscher, è valido l'accordo sulla toponomastica sottoscritto da Fitto e Durnwalder: "Cioè vige il bilinguismo, con nomi tradotti. La valutazione va fatta con buonsenso, caso per caso.

E l'elenco attuale di circa 1.500 nomi va rispettato", ha aggiunto Kompatscher.