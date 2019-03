Ötzi, commissione sceglie progetto Benko

(ANSA) - BOLZANO, 18 MAR - La commissione tecnica della Provincia di Bolzano, ha valutato i tre progetti per il nuovo museo archeologico e ha scelto quello sul Virgolo della Signa del tycoon austriaco René Benko. Lo riferisce Rai Alto Adige sul suo portale news. L'ultima parola spetta comunque alla giunta provinciale.

Per errori formali è stato esclusa la società Habitat di Pietro Tosolini, che prevedeva il nuovo museo nell'ex palazzo dell'Ina. Il terzo progetto prevedeva invece la nuova sede nel palazzo di fronte all'attuale museo archeologico. "Il nostro è il progetto migliore da ogni punto di vista", ha detto Heinz Peter Hager ai microfoni della Rai. Il costo dell'opera sarà di 49 milioni e 500mila euro e comprende anche i costi per la costruzione di una funivia che porterà da Piazza Verdi direttamente sul Monte Virgolo.

Una nota della Provincia di Bolzano informa che si è conclusa l'indagine di mercato non vincolante per l'individuazione di edifici e siti, con i relativi progetti, allo scopo di realizzare un nuovo quartiere museale a Bolzano in grado di far convivere sotto lo stesso tetto Museo archeologico e Museo civico. La commissione composta da esperti dei settori urbanistica, turismo, architettura e musei, chiamata a valutare le 3 manifestazioni di interesse presentate sulla base della qualità delle idee e della cubatura da realizzare, ha concluso il proprio lavoro con il seguente esito.

Uno dei progetti non è stato valutato a causa di un errore formale da parte del proponente, il progetto presentato da Viva Virgolo ha ottenuto 100 punti sui 100 a disposizione, mentre quello di Athesia Buch ne ha ottenuti 57,04 su 100. Sulla base dell'esito di questa indagine di mercato non vincolante, la Giunta provinciale e il Comune di Bolzano decideranno ora gli ulteriori passi da intraprendere.