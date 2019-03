Neve in Trentino, prosegue la stagione sciistica

(ANSA) - TRENTO, 18 MAR - La neve caduta nelle ultime ore sulle montagne del Trentino (dai 10 ai 20 centimetri) e il calo delle temperature permettono un prolungamento della stagione sciistica almeno fino alla fine di marzo.

Le precipitazioni più abbondanti si sono registrate nella parte occidentale della provincia; sulle piste del monte Bondone ci sono 50 cm. Piste regolarmente aperte in val di Fiemme e val di Fassa. Tutto è pronto quindi per l'ultima settimana bianca di fine marzo. Poi, in base alle condizioni meteo, gli impiantisti decideranno se prolungare ancora di una settimana l'apertura delle piste.