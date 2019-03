Imprese altoatesine premiate in Germania

(ANSA) - BOLZANO, 18 MAR - Due imprese altoatesine hanno ricevuto l'ambito riconoscimento "Bayrische Staatspreis" alla fiera internazionale dell'artigianato di Monaco. Il premio viene attribuito ogni anno dal 1952 nell'ambito della fiera internazionale Ihm con l'obiettivo di valorizzare gli espositori protagonisti di performance innovative di grande livello e di particolari proposte tecniche e di design.

High-Society di Sesto e Scale Reichhalter di San Genesio.

High-Society è una start-up specializzata nella produzione di lampade sostenibili fatte di sostanze psicoattive quali canapa, vino o tabacco. Il titolare, Johannes Kiniger, e la sua azienda non hanno ricevuto solo il "Bayrische Staatspreis", ma anche una nomination per il Green Campus Award dell'Ihm. Il secondo premio è andato allo specialista di scale Reichhalter di San Genesio.

La ditta è stata valorizzata per le particolari varianti con elementi in vetro e per le eccezionali strutture proposte.