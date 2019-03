Toninelli,serve giusta efficiena per A22

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - "Si chiede la giusta efficienza, tariffe più basse e un po' meno dividendi nelle casse dei soci".

Così il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, tona ad intervenire sulla questione della A22, l'Autostrada del Brennero.

"Lo dice chiaramente la nota della Autorità di regolazione dei trasporti, che è del tutto indipendente dal Mit: nel Piano finanziario della concessione per la A22 sono stati inseriti impegni finanziari che nulla hanno a che fare con la gestione dell'autostrada", scrive il ministro. In più, scrive ancora Toninelli "le nuove stime di traffico del concessionario, secondo cui nei prossimi anni ci sarà una forte riduzione dei mezzi in transito e che dunque giustificherebbero un aumento delle tariffe, smentiscono l'analisi trasportistica "validata dal committente appena quattro mesi fa".