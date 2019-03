Sci: slalom Soldeu, in testa c'è Noel

(ANSA) - SOLDEU (ANDORRA), 17 MAR - Il francese Clement Noel in 54.21 è' al comando dopo la prima manche dello slalom speciale di cdm di Soldeu, ultima gara della stagione 2018/19. Secondo posto per lo svizzero Ramon Zehnhaeusern in 55.05 e terzo per il suo connazionale Daniel Yule in 55.16. Miglior azzurro è Manfred Moelgg in 55.73, settimo alle spalle del campione austriaco Marcel Hirscher. Poi ci sono il trentino Stefano Gross, 12/o in 56.25 ed ancora alle prese con problemi ad un ginocchio che a breve verra' operato, quindi Giuliano Razzoli 14/o in 56.35. Il giovane Alex Vinatzer è 17/o in 56.84. Ultima gara in carriera per il campione tedesco Felix Neuruther, ottavo dopo la prima manche.