Sci: Pinturault vince gigante Soldeu, De Aliprandini 7/o

(ANSA) - SOLDEU (ANDORRA), 16 MAR - Il francese Alexis Pinturault - 27 anni e 23/o successo in carriera - ha vinto a Soldeu in 2.13.06 l'ultimo slalom gigante di coppa del mondo della stagione davanti allo svizzero Marco Odermatt in 2.13.50 ed allo sloveno Zan Kranjec in 2.14.09. Il campione austriaco Marcel Hirscher ha chiuso solo sesto in 2.14.80. Miglior azzurro e' stato Luca De Aliprandini, settimo in 2.15.03 dopo essere stato quinto al termine della prima manche. Poi c'è Christof Innerhofer, ventesimo in 2.18.40.