Pallavolo: Trentino Volley affronta Modena

(ANSA) - TRENTO, 16 MAR - "L'approccio alle partite non cambia, sono tutte importanti anche se è quella di martedì in casa col Galatasaray che può dare dei verdetti". Lo ha spiegato l'allenatore della Trentino Volley, Angelo Lorenzetti presentando il match in programma domani a Modena.

"Ad ogni modo - ha aggiunto - la partita di domenica è una di quelle che garantisce tante indicazioni, anche in vista degli imminenti play off scudetto. Nonostante sia più indietro di noi in classifica, ritengo Modena simile a Trento come livello ed indici di gioco. Ultimamente ha dovuto fare i conti con l'infortunio di Christenson, ma è stata brava a gestire anche questo momento non semplice. Giocheremo contro una formazione che fa dell'aggressività e della capacità di gestire bene il fondamentale d'attacco due dei suoi principali punti di forza". (ANSA).