Incidenti: motociclista muore su statale della Valsugana

(ANSA) - TRENTO, 16 MAR - Un motociclista è morto in seguito a un incidente avvenuto nel pomeriggio a Levico Terme, in Trentino. Si era scontrato con un'auto sulla statale della Valsugana.

Sul posto sono accorsi, i sanitari, con ambulanza ed elicottero, che l'hanno trasportato in pronto soccorso, ma il centauro non ce l'ha fatta. (ANSA).