Euroregioni: Festival gioventù Euregio 20-23 marzo

(ANSA) - TRENTO, 16 MAR - L'ottava edizione del Festival della Gioventù dell'Euregio dal 20 al 23 marzo 2019 - questa volta a Cavalese, Malles e Imst - è alle porte. Circa 75 alunni tra i 16 e i 19 anni provenienti da Tirolo, Alto Adige e Trentino trascorreranno quattro giorni di lavoro su temi riguardanti il futuro, all'insegna del motto 'Costruire insieme l'Euregio'. Accompagnati e sotto la guida di esperti, lavoreranno in piccoli gruppi per analizzare e affrontare le questioni chiave di "autonomia e democrazia", "uso responsabile delle risorse" e "conservazione del patrimonio culturale comune". Altri ingredienti del Festival dei giovani dell'Euregio sono un programma di sostegno e incontri con nuovi amici provenienti da tutte le aperti dell'Euregio.

L'evento sarà nuovamente organizzato dall'Euregio in collaborazione con le autorità scolastiche dei tre paesi. La partecipazione è gratuita. (ANSA).