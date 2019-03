Escursionista e pescatore soccorsi in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 16 MAR - Colpito da un sasso a una gamba, un escursionista è stato recuperato intorno alle 9.30 dal soccorso alpino in Trentino con un elicottero e trasportato all'ospedale di Rovereto. Era in un gruppo di tre persone che stavano salendo lungo il Vajo dei Camosci, nelle Piccole Dolomiti in Vallarsa.

Il soccorso alpino aveva già effettuato un altro intervento prima dell'alba, verso le 5.30, per un uomo che era scivolato nel bacino della diga di San Colombano, sopra Rovereto, mentre stava pescando. Il compagno che era con lui è riuscito a dare l'allarme al numero unico di emergenza 112 e a farlo uscire dall'acqua. Si trovavano però in un luogo impervio e il soccorso alpino ha trasportato in barella l'uomo caduto in acqua fino a un 'ambulanza, che l'ha portato all'ospedale di Rovereto per accertamenti medici. (ANSA).