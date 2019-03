Abusivismo commerciale, gdf Borgo sequestra 8.000 euro merce

(ANSA) - TRENTO, 16 MAR - Abbigliamento e minuteria, per un valore di circa 8.000 euro sono stati sequestrati dalla guardia di finanza di Borgo Valsugana, in Trentino, a un uomo, 50 anni, di origine marocchina e residente a Treviso, che li trasportava su un furgone, ma senza licenza di vendita.

I finanzieri hanno elevato al guidatore una sanzione amministrativa per abusivismo commerciale e violazione della normativa provinciale sulla vendita ambulante.

Il sequestro ha riguardato un totale di 420 pezzi di merce.

(ANSA).