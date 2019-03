Curare il diabete con una app, sperimentazione a Trento

(ANSA) - TRENTO, 15 MAR - Si chiama "TreC - Diabete" ed è una app sviluppata dall'unità di ricerca e-health della Fondazione Bruno Kessler di Trento nell'ambito del progetto TreC - Cartella clinica del cittadino. Presso il Centro diabetologico di Trento, l'unico centro di riferimento per la donna diabetica in gravidanza per tutto il Trentino, è in corso una sperimentazione che vede la prescrizione della app per la cura del diabete a donne in gravidanza con diabete.

L'applicazione è inoltre estesa anche a casi selezionati di giovani all'esordio di malattia, con preferenza alle persone che vivono lontano dal centro. "Prescriviamo farmaci, ma anche una app sviluppata da Fbk che ci permette di raccogliere dati giornalieri per il controllo della glicemia e ci permette anche di metterci in contatto con la donna attraverso una chat per poter suggerire il metodo di controllo glicemico", spiega Tiziana Romanelli, direttrice del Centro diabetologico Apss di Trento.