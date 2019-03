Sci: Brignone 3/a in superG Soldeu, vince Rebensburg

(ANSA) - Soldeu (Andorra), 14 mar - L'azzurra Federica Brignone in 1.24.25 - quarto podio stagionale e 28/o in carriera - e' arrivata terza a Soldeu nel sesto ed ultimo superG della stagione. Ha vinto in 1.23.91 - 29 anni e 18/o successo in carriera - la tedesca Viktoria Rebensburg davanti all'austriaca Tamara Tippler in 1.24.06. Solo quarta in 1.24.35 l'americana Mikaela Shiffrin che ha vinto cosi' comunque anche la coppa di superG oltre a quella di slalom speciale, un abbinamento eccezionale, e quella generale.

Per l'Italia, in una gara con condizioni meteo e di neve perfette, ci sono poi Sofia Goggia 7/a in 1.24.47, Nadia Fanchini 9/a in 1.24.73, Irene Curtoni 14/a in 1.25.59 e Francesca Marsaglia 16/a in 1.26.35. Domani a Soldeu gara a squadre per nazioni.