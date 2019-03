Raccontare l'eccellenza, domani evento ANSA in Trentino

"Raccontare l'eccellenza. L'informazione ANSA per diffondere il meglio del Trentino in Italia e nel mondo" è l'incontro di venerdì 15 marzo, dalle 15 al Muse di Trento, che mette al centro alcuni settori per cui la Provincia autonoma è conosciuta nel mondo e il ruolo dell'ANSA per la promozione e la valorizzazione.

All'incontro, oltre al direttore, Luigi Contu, e all'amministratore delegato, Stefano De Alessandri, interverranno il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, e il sindaco del capoluogo, Alessandro Andreatta.

Sono inoltre previsti gli interventi di Adriano Alimonta, presidente Apt Campiglio, Lorenzo Delladio, ceo e presidente La Sportiva, Matteo Lunelli, ceo e presidente Cantine Ferrari, e Fausto Manzana, numero uno di Confindustria Trentino.

Testimonianze inoltre di Andrea Fedrizzi, direttore marketing Melinda, Agitu Ideo Gudeta, azienda agricola biologica La Capra Felice, ed Emanuele Montibeller, di Arte Sella.