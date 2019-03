Pd Trentino: Maestri,11.000 persone hanno detto che ci siamo

(ANSA) - TRENTO, 14 MAR - "Undicimila trentini hanno detto 'noi ci siamo'. Questo racconta di una rinnovata fiducia verso il nostro partito e la politica, che va oltre il singolo voto ai candidati. Una fiducia che noi viviamo con la responsabilità di sapere che non è una cambiale in bianco", ha esordito la nuova segretaria del Partito democratico del Trentino, Lucia Maestri, alla prima assemblea provinciale dopo al sua elezione, tenutasi ieri sera.

Ha ringraziato Alessandro Dal Rì, candidato concorrente alle primarie, e ha augurato buon lavoro alla presidente dell'assemblea, Minella Chilà, esponente della mozione Dal Rì e dimostrazione che, "come ci hanno chiesto i tanti che abbiamo incontrato sul territorio, vogliamo essere e saremo uniti". "Le sfide che ci aspettano per questo nuovo inizio richiederanno un forte impegno e coraggio da parte di tutti. Ma sarà un percorso bello ed entusiasmante: dimostreremo di meritare la fiducia che i nostri elettori ci hanno dimostrato il 3 marzo", ha concluso Maestri.