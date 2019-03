Biathlon, Ibu Cup in val Martello

(ANSA) - BOLZANO, 14 MAR - Prima giornata di gare, in Val Martello, per la fase finale della Ibu Cup di biathlon, evento che proseguirà anche sabato (sprint) e domenica con il debutto a livello mondiale della mass start con 60 partenti. La gara sprint è stata, al maschile, un'autentica passerella per gli atleti norvegesi. È stata la gran giornata di Johannes Dale il quale, nonostante un errore al tiro in piedi, è riuscito a contenere l'attacco dei connazionali Endre Stroemsheim, Aleksander Fjeld Andersen e Fredrik Gjesbakk. Significativo a Martello il sesto posto dell'altoatesino di Ridanna Patrick Braunhofer.

Al femminile, l'ucraina Olga Abramova con due sessioni di tiro senza errori ha messo al sicuro sin da subito la vittoria, con la russa Kristina Reztsova che a causa di un errore dal tiro a terra è finita seconda. Sul podio, decisamente variegato, anche la svedese Johanna Skottheim. Miglior azzurra la valdostana Samuela Comola, decima. Domani si riposa, sabato nuova gara sprint e domenica l'attesa mass start.