Biathlon, argento per Wierer e Hofer

(ANSA) - BOLZANO, 14 MAR - Giornata memorabile per lo sport altoatesino. A Östersund, in Svezia, Dorothea Wierer e Lukas Hofer hanno ottenuto la medaglia d'argento nella staffetta single mixed dei mondiali di biathlon. "L'Alto Adige è orgoglioso dei suoi biathleti - si congratula il presidente e assessore allo sport, Arno Kompatscher - ragazze e ragazzi che riescono ad imporsi ai massimi livelli in una disciplina che non richiede solamente talento, ma anche costanza, concentrazione e disciplina". Poche ore prima dell'argento della coppia Wierer-Hofer, un altro risultato di assoluta eccellenza era stato ottenuto da un atleta altoatesino. Grazie al suo settimo successo stagionale tra discesa e SuperG, infatti, Dominik Paris ha conquistato la coppa del mondo di quest'ultima specialità, nella quale si era aggiudicato anche la medaglia d'oro ai recenti mondiali. Anche a Paris arrivano le congratulazioni del presidente Arno Kompatscher che parla di "risultato che giunge a coronamento di una stagione da ricordare".