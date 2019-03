Sci: cdm, Paris vince discesa Soldeu

(ANSA) - Soldeu (Andorra), 13 mar - L'azzurro Dominik Paris ha vinto in 1.26.80 a Soldeu l'ultima discesa della stagione.

Per lui è il 6/o successo stagionale e il 15/o in carriera oltre al titolo iridato di superG. Al secondo posto si è classificato in 1.27.14 il norvegese Kjetil Jansrud e terzo l'austriaco Otmar Striedinger in 1.27.21. Allo svizzero Beat Feuz è bastato il 6/o posto in 1.27.44 per vincere per il secondo anno consecutivo la coppa di disciplina con 540 punti contro i 520 dell'italiano.

Christof Innerhofer, secondo azzurro in gara, ha chiuso 17/o in 1.28.29.