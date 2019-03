Mahlknecht segretario Freiheitlichen

(ANSA) - BOLZANO, 13 MAR - Otto Mahlknecht è il nuovo segretario generale dei Freiheitlichen sudtirolesi. "Come uomo forte accanto all'Obmann Leiter Reber - spiega una nota del partito - vuole sostenere il processo di riforma e riportare il partito sulla strada del successo".

"Come segretario generale, sono responsabile dell'organizzazione del partito e delle sue strutture e in particolare della loro rappresentanza in pubblico - ha detto Mahlknecht - Ciò significa, in particolare, riguadagnare fiducia, rafforzare l'organizzazione del partito e ispirare nuovi membri per i nostri obiettivi politici ".

"Dopo la forte perdita di voti nelle elezioni provinciali dell'ottobre 2018 - ha aggiunto il nuovo segretario generale - è una preoccupazione speciale per me che i Freiheitlichen si distinguano in futuro per i buoni contenuti delle loro proposte in consiglio provinciale e nel dibattito pubblico".