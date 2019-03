Formazione sull'accesso al credito per le imprese trentine

(ANSA) - TRENTO, 13 MAR - Malgrado l'economia trentina sia uscita dalla fase più acuta della crisi, il mercato del credito locale evidenzia ancora criticità strutturali che complicano l'accesso al credito delle imprese, soprattutto quelle di piccole e medie dimensioni. Per affrontare il problema è stato lanciato il progetto "La banca incontra l'impresa", un percorso di informazione e formazione rivolto agli imprenditori che si svolgerà presso 13 sedi dell'associazione Artigiani del Trentino sparse sul territorio.

"C'è la necessità di maggiori informazioni e non vale più il criterio della conoscenza personale che ha guidato l'erogazione del credito in questi anni. Sta all'impresa fornire informazioni e quindi c'è la necessità di attrezzarsi. Ma c'è anche la necessità che le banche svolgano un ruolo consulenziale", commenta il direttore della filiale di Bankitalia Trento Pier Luigi Ruggiero.