Calcio: Atalanta vince Trofeo Beppe Viola

(ANSA) - TRENTO, 13 MAR - E' l'Atalanta la squadra vincitrice del 48/o Trofeo Beppe Viola di calcio under 17. Ha battuto il Milan, ai rigori, nella finale disputatasi allo stadio comunale di Arco. I ragazzi di Giovanni Bosi hanno raggiunto i rossoneri, in vantaggio nel primo tempo, con un gol nella ripresa a quattro minuti dalla fine. Poi i rigori che premiano l'Atalanta, vincitrice del torneo già nelle edizioni 2016 e 2017.

L'attaccante ceco dei neroazzurri Lukas Vorlicky è stato premiato come miglior giocatore del torneo, mentre Andrea Capone del Milan si è imposto come capocannoniere con quattro marcature.